Звиаду Куправа предъявлено обвинение в неуважительном отношении к суду

09.07.2018 17:21 Одному из организаторов протестных выступлений в Тбилиси Звиаду Куправа предъявили обвинение в связи с инцидентом в Тбилисском городском суде. Сам гражданский активист и правозащитник называет обвинения смехотворными.



«Мне официально предъявили обвинение, однако в отличие от предыдущего вызова (в прокуратуру), сегодня мне утяжелили обвинение, что предусматривает лишение свободы сроком до двух лет», - заявил Куправа в эфире грузинских телеканалов.



Ранее Звиаду Куправа предъявили обвинение по второй части 366 статьи УК Грузии - «неуважение к суду, выразившееся в оскорблении члена Конституционного Суда, судьи или заседателя». Это правонарушение наказывается штрафом или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.



Сотрудники полиции силой вывели Звиада Куправа из столовой Тбилисского городского суда 11 июня, где он вместе с Зазой Саралидзе, отцом убитого полгода назад подростка в центре Тбилиси, во время перерыва судебного процесса обедали. После отказа прервать трапезу правозащитника силой вытащили из столовой.

















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