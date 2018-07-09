Военно-морской флот Британии усилит присутствие в Атлантике из-за России

09.07.2018 19:26 Военно-морской флот Британии нарастит присутствие в Северной Атлантике для противодействия «растущей угрозе» со стороны России, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью Sky News.



По его словам, отныне британские корабли и самолеты будут гораздо чаще появляться в указанном регионе из-за, как он выразился, «возрождения» российских военно-морских сил, которые, как он отметил, становятся все более «современными» и «боеспособными» по сравнению с тем, что наблюдалось десять лет назад. Английский адмирал назвал «крайне впечатляющими» выросшие возможности российского флота, отметив, что Москва «явно инвестировала в исследования и разработки» в этой сфере.



Заявление главы королевских ВМФ прозвучало спустя несколько недель после того, как США объявили о намерении вернуть в Атлантику Второй флот в ответ на российскую военную активность. Одной из задач американских ВМС в регионе станет защита подводных интернет-кабелей, по которым передается 97% всей глобальной информации, в том числе около 10 триллионов финансовых операций в сутки.



Джонс выразил обеспокоенность тем, что российские военные корабли ищут эти кабели и разрабатывают методы «работы» с ними, делая это в «очень сложных условиях и на очень большой глубине». По его словам, Россия использует с этой целью подводные аппараты.



Этот комментарий он сделал за несколько дней до встречи лидеров НАТО на саммите в Брюсселе, где президент Дональд Трамп, как ожидается, планирует в очередной раз потребовать от членов альянса увеличить военные расходы.















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