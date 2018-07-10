Грузия отправила 50 военных на учения Sea Breeze в Украину

10.07.2018 16:34 Грузинская военная делегация в составе из 50 человек принимает участие в многонациональных морских учениях Sea Breeze 2018 в Украине. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.



Украино-американские учения официально стартовали в Одессе накануне и продлятся до 22 июля. В них принимают участие представители военно-морских сил стран Черноморского бассейна, а также стран-членов и партнеров НАТО.



Помимо Грузии в учениях участвуют военные из Дании, Болгарии, Великобритании, Греции, Турции, Канады, Эстонии, Молдовы, Литвы, Норвегии, Швеции, Польши и Румынии.



Целью учений является обеспечение морской безопасности, а также улучшение координации и взаимного сотрудничества между военно-морскими силами стран Черноморского бассейна и их партнеров.



В рамках учений грузинские военные повысят знания в управлении операциями и возможностях обмена информацией, наберутся опыта в ведении подводных, надводных, противоминных, противовоздушных и амфибийных работ.



Грузинские военные уже второй год подряд участвую в учениях Sea Breeze. В июле 2017 года в них участвовали сводный взвод роты «Bravo» 22-го батальона второй пехотной бригады ВС Грузии, а также представители департамента береговой охраны МВД страны.



Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. В основном территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.















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