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Грузия отправила 50 военных на учения Sea Breeze в Украину
10.07.2018 16:34
Грузинская военная делегация в составе из 50 человек принимает участие в многонациональных морских учениях Sea Breeze 2018 в Украине. Об этом сообщает министерство обороны Грузии.
Украино-американские учения официально стартовали в Одессе накануне и продлятся до 22 июля. В них принимают участие представители военно-морских сил стран Черноморского бассейна, а также стран-членов и партнеров НАТО.
Помимо Грузии в учениях участвуют военные из Дании, Болгарии, Великобритании, Греции, Турции, Канады, Эстонии, Молдовы, Литвы, Норвегии, Швеции, Польши и Румынии.
Целью учений является обеспечение морской безопасности, а также улучшение координации и взаимного сотрудничества между военно-морскими силами стран Черноморского бассейна и их партнеров.
В рамках учений грузинские военные повысят знания в управлении операциями и возможностях обмена информацией, наберутся опыта в ведении подводных, надводных, противоминных, противовоздушных и амфибийных работ.
Грузинские военные уже второй год подряд участвую в учениях Sea Breeze. В июле 2017 года в них участвовали сводный взвод роты «Bravo» 22-го батальона второй пехотной бригады ВС Грузии, а также представители департамента береговой охраны МВД страны.
Учения Sea Breeze проходят ежегодно с 1997 года в соответствии с меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в военной сфере между минобороны Украины и США. В основном территорией для проведения учений служит Черное море и полигоны на юге Украины, но несколько раз они проводились и в Средиземном море.
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