Вертолет пограничной полиции совершил аварийную посадку

12.07.2018 11:41 Вертолет пограничной полиции министерства внутренних дел – номер борта GBP– 10020, совершил аварийную посадку у пограничного поста «Андаразар» у села Артана Телавского района, — об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.



По данным ведомства, в ходе аварийной посадки пострадали находящиеся на борту люди и их везут в клинику.



«Вертолет пограничной полиции, в котором находились трое пилотов министерства внутренних дел, один пограничник и один сотрудник патрульной полиции, летел в пограничное подразделения Лагодехского управления с целью плановой ротации. В результате аварийной посадки пострадали находящиеся в вертолете лица. К этому времени пострадавших везут в Телавскую реферальную больницу», — говорится в информации ведомства и отмечается, что глава пограничной полиции Темур Кекелидзе отправился в Телави, чтобы навестить пострадавших. Он ознакомится с деталями происшествия на месте.



По факту аварийной посадки вертолета пограничной полиции министерство внутренних дел уже начало расследование. Происшествие изучит и Генеральная инспекция.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

