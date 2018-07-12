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Вертолет пограничной полиции совершил аварийную посадку
12.07.2018 11:41
Вертолет пограничной полиции министерства внутренних дел – номер борта GBP– 10020, совершил аварийную посадку у пограничного поста «Андаразар» у села Артана Телавского района, — об этом сообщает министерство внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, в ходе аварийной посадки пострадали находящиеся на борту люди и их везут в клинику.
«Вертолет пограничной полиции, в котором находились трое пилотов министерства внутренних дел, один пограничник и один сотрудник патрульной полиции, летел в пограничное подразделения Лагодехского управления с целью плановой ротации. В результате аварийной посадки пострадали находящиеся в вертолете лица. К этому времени пострадавших везут в Телавскую реферальную больницу», — говорится в информации ведомства и отмечается, что глава пограничной полиции Темур Кекелидзе отправился в Телави, чтобы навестить пострадавших. Он ознакомится с деталями происшествия на месте.
По факту аварийной посадки вертолета пограничной полиции министерство внутренних дел уже начало расследование. Происшествие изучит и Генеральная инспекция.
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