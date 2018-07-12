Дональд Трамп: страны НАТО увеличат расходы на оборону

12.07.2018 18:13 Страны – участницы НАТО согласились увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Брюсселе.



Журналисты уточнили у президента, действительно ли он угрожал странам Североатлантического союза выходом из НАТО. В ответ Трамп сказал, что обязательства США перед союзом остаются в силе.



На саммите НАТО в Брюсселе после резких высказываний президента США Дональда Трампа состоялась незапланированная встреча при закрытых дверях.



Источники Reuters отмечают, что Трамп не угрожал выходом из Североатлантического союза. Однако отметили, что американский президент резко критиковал союзников за то, что, по его мнению, они недоплачивают в общий бюджет, и требовал увеличить расходы на оборону.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

