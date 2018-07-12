|
|
Грузия экстрадировала в Армению обвиняемого в ограблении банка
12.07.2018 23:24
12 июля из Грузии в Армению был экстрадирован Петр Цыганков. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении.
Ведомство отмечает, что Цыганков был обнаружен на территории Грузии 17 декабря 2017 года благодаря тесному сотрудничеству сотрудников Министерства внутренних дел Грузии и Полиции Республики Армения.
Цыганков обвиняется в организации разбойного нападения, совершенного группой лиц.
Девятого октября 2017 года в 11:05 мужчина под предлогом совершения сделки зашел в филиал «Конверс банка», действующий на улице Саят-Новы и, угрожая управляющему, потребовал деньги. Получив сумму, равноценную 200 тысячам долларов, он покинул банк.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения.
В результате оперативно-розыскных работ были выяснены личности совершивших преступление лиц и приняты меры для установления их местонахождения.
“Благодаря оперативно-розыскной работе сотрудников Полиции и Службы национальной безопасности в ночь на 14 октября были обнаружены и задержаны остальные соучастники. Процедурой выдачи Цыганкова завершается судебное производство данного уголовного дела”, - отмечается в сообщении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна