Грузия экстрадировала в Армению обвиняемого в ограблении банка

12.07.2018 23:24 12 июля из Грузии в Армению был экстрадирован Петр Цыганков. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Армении.



Ведомство отмечает, что Цыганков был обнаружен на территории Грузии 17 декабря 2017 года благодаря тесному сотрудничеству сотрудников Министерства внутренних дел Грузии и Полиции Республики Армения.



Цыганков обвиняется в организации разбойного нападения, совершенного группой лиц.



Девятого октября 2017 года в 11:05 мужчина под предлогом совершения сделки зашел в филиал «Конверс банка», действующий на улице Саят-Новы и, угрожая управляющему, потребовал деньги. Получив сумму, равноценную 200 тысячам долларов, он покинул банк.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбойного нападения.



В результате оперативно-розыскных работ были выяснены личности совершивших преступление лиц и приняты меры для установления их местонахождения.



“Благодаря оперативно-розыскной работе сотрудников Полиции и Службы национальной безопасности в ночь на 14 октября были обнаружены и задержаны остальные соучастники. Процедурой выдачи Цыганкова завершается судебное производство данного уголовного дела”, - отмечается в сообщении.















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