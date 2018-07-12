В Латвии разместят командование новой дивизии НАТО

12.07.2018 23:35 На саммите НАТО в Брюсселе приняли решение о размещении штаб-квартиры командования новой дивизии Север на территории Латвии, сообщили в Министерстве обороны Латвии.



По словам министра обороны Латвии Раймондса Бергманиса, миссия командования численностю более 300 военнослужащих начнется уже осенью, полная операционная готовность будет достигнута к 2020 году, передает Радио Польша.



Штаб-квартира будет размещаться недалеко от Риги, в Адажи, где уже базируется многонациональная батальонная боевая группа НАТО.





Новое подразделение создается с целью улучшения сотрудничества между армиями государств НАТО, отметили в Минобороны Латвии.



Напомним, что саммит НАТО в Брюсселе утвердил новую инициативу "Четыре тридцатки", которая предусматривает усиление способности войск Альянса быстро реагировать на угрозы.















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