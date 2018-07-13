2019 году пройдут более широкомасштабные учения вместе с НАТО, чем в конце 2016 года - Изория

13.07.2018 13:05 Саммит НАТО в Брюсселе принял важную декларацию – одну – саммита, вторую – комиссии НАТО-Грузия, еще раз было подчеркнуто, что НАТО остается верной политике открытых дверей, в том числе и в отношении Грузии, — об этом на заседании объединенных комитетов в парламенте заявил министр обороны Грузии Леван Изория.



«Было сказано, что Грузия достигла значительного успеха, особенно с точки зрения проведения всеобъемлющих реформ и выполнения того главного требования, которое касается адекватного финансирования. Это была одна из острых тем саммита. В частности, чтобы страны направили 2% от ВВП и 20% оборонного бюджета на основное вооружение. С этой точки зрения, Грузия является одним из ведущих партнеров для НАТО и примером для других государств, которые взяли на себя обязательство выполнить это требование в 2024 году», — заявил Леван Изория.



По его словам на саммите в Бухаресте принято решение, что Грузия станет членом НАТО, и все страны-члены четко зафиксировали позицию, что на пути вступления в НАТО у Грузии будет максимальная поддержка.



«Это выражается в инициативе о расширении существенного пакета НАТО-Грузия, заявленной в декларации. В частности, речь идет о новых инициативах и углублении сотрудничества по разным направлениям, таким как – контрмобильность, кибербезопасность, речь идет о направлении системы безопасных коммуникаций, что главное, о планировании проведения совместных учений, который в будущий году будут более широкомасштабными, чем в конце 2016 года», — заявил Леван Изория.















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