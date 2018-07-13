Гахария: Безопасность Черного моря является направлением, где отношения НАТО-Грузии могут стать более практическими

13.07.2018 13:54 На пленарном заседании парламента министр внутренних дел Георгий Гахария говорил о запланированных и осуществленных мероприятиях с целью усиления пограничной полиции, береговой охраны, и безопасности Черного моря, и углублении отношений с НАТО в данном контексте.



По словам министра, черноморская безопасность является направлением, где отношения НАТО-Грузии могут стать более практическими.



"Еще один момент, о чем я хочу сегодня говорить, и о чем мы до сих пор не говорили, это такой важный компонент Департамента пограничной охраны, как береговая охрана. Береговая охрана сегодня, особенно в контексте последнего саммита НАТО, приобретает особую нагрузку. Как известно, безопасность Черного моря является направлением, где отношения между НАТО и Грузией могут стать более практическими, и в данном контексте Министерство внутренних дел, и направление его береговой охраны сделает максимум, чтобы перевести в практическое русло сотрудничество НАТО-Грузии, чтобы увеличить как степень безопасности нашей страны, так и повысить компетенцию наших сотрудников.



Как известно, у Грузии нет военно-морских сил, и в этом контексте партнером НАТО выступает Служба береговой охраны, и с данной точки зрения многое было сделано. Такой степени сотрудничества, какая есть у нас сегодня, не было до сих пор, но еще раз повторяю, что здесь многое предстоит сделать. Известно, что по состоянию на сегодня НАТО осуществляет в Средиземном море операцию "Морской страж", в которой в ближайший период начнет принимать участие Служба береговой охраны. Уже сделаны необходимые шаги для этого.



Наша цель, от четырехгодичного плана повышения квалификации групп абордажа перейти на два года. Группа абордажа Поти уже получила первую сертификацию, и в начале 2019 года мы ждем того же от группы абордажа Батуми. Мы понимаем, что в данном направлении многое предстоит сделать, особенно в части инвестиций, и особенно в части повышения уровня персонала. А также должен сказать, что особую роль исполняет такой мощный инструмент, как "Джеймок"- Центр обмена информации и совместных операций, созданный с помощью наших стратегических партнеров, который сейчас налаживает коммуникацию с судоходным центром НАТО, чтобы эффективней обмениваться информацией.



В текущем году до конца года у нас будет два корабля Грузии класса "Айленд", которые дадут нам возможность как более полноценно принимать участие в учениях НАТО на Средиземном море, так и более эффективно обеспечить нашу береговую безопасность"- заявил Георгий Гахария.

















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