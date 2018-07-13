США передадут Грузии два катера береговой охраны в конце этого года

13.07.2018 20:44 Грузия получит от США два катера береговой охраны класса Island до конца текущего года. Об этом сообщил кандидат в министры внутренних дел страны Георгий Гахария на объединенном заседании комитетов в парламенте Грузии.



По словам Гахария, приобретение катеров — часть реформы Службы береговой охраны департамента Погранполиции. Передача кораблей изначально планировалась в сентябре 2016 года, однако процесс затянулся на два года.

«Мы понимаем, что в направлении реформы предстоит сделать многое. Особенно это касается части инициатив и повышении квалификации персонала», — сказал он.



Гахария отметил, что особую роль в процессе реформирования играют такие сильные инструменты, как «Джеймок» — Центр единых операций и обмена информацией.



«Он был создан с помощью нашего стратегического партнера. Сейчас центр выстраивает коммуникацию с судоходным центром НАТО для того, чтобы более эффективно обмениваться информацией. До конца года у Грузии будет два корабля класса Island. Они позволят нам более полноценно участвовать как в учениях НАТО в Средиземном море, так и более эффективно обеспечить нашу береговую безопасность», — сказал Гахария.



С 2017 года НАТО проводит постоянную операцию по обеспечению безопасности в Средиземном море «Морской страж». По решению саммита НАТО в Варшаве операция «Морской страж» заменила проводящуюся с 2001 года операцию «Активные усилия».



Операция «Морской страж» преследует три основных задачи. Во-первых, это мониторинг ситуации в Средиземном море. Во-вторых, борьба с терроризмом и укрепление военно-морского потенциала альянса. Также военным кораблям НАТО могут быть поручены задачи по обеспечению свободы судоходства.



По словам Гахария, Грузия подключится к этой операции, после того, как будут переподготовлены специальные абордажные группы.

«Вам известно, что по состоянию на сегодняшний день НАТО проводит в Средиземном море операцию «Морской страж». В ближайшее время в ней будет участвовать Служба береговой охраны Грузии. Мы уже предприняли необходимые для этого шаги. Наша цель — перейти от четырехлетнего плана повышения квалификации этих абордажных групп на двухлетний. Потийская абордажная группа уже прошла первую сертификацию. В начале 2019 года мы ожидаем того же от абордажной группы Батуми», — добавил он.



Американские катера класса Island производятся с 80-х годов. Они оснащены высококачественной навигационной системой. В основном катера предназначены для пресечения незаконного оборота наркотиков в море и для борьбы с нелегальными перевозчиками.



Катера класса Island также обеспечивают безопасность портов и участвуют в поисково-спасательных операциях. Длина судна составляет 100 футов, ширина – 21 футов, а водоизмещение – 154 тонн. Экипаж – 16 человек.















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