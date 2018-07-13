В США предъявлены обвинения 12 сотрудникам российского ГРУ

13.07.2018 21:12 В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.



По его словам, обвиняемым инкриминируется организация кибератак с целью хищения документов и их последующей публикации. Имена обвиняемых пока не называются.



По словам Розенстайна, правоохранительные органы руководствовались верховенством права, а не политическими симпатиями. Верховенство права - это прежде всего процедуры, подчеркнул заместитель генерального прокурора. Именно таким образом и действуют участники расследования под руководством специального прокурора Роберта Мюллера, отметил Розенстайн.



Кремль до сих пор неоднократно отрицал любые утверждения о попытках вмешиваться в избирательную кампанию в США. Сам Трамп неоднократно выражал сомнения в выводах американских спецслужб о том, что Москва неоднократно пыталась повлиять на американских избирателей.



Выступая перед журналистами в Вашингтоне, Розенстайн заявил, что президент Трамп в курсе результатов расследования и обвинениях в адрес 12-ти сотрудников ГРУ. Он был официально проинформирован об этом перед началам европейского турне.



В настоящее время Трамп находится в Великобритании. 16 июля он встретится в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

