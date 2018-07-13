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Кандидат в министры обороны рассказал о реформе грузинской армии


13.07.2018   21:17
Министерство обороны Грузии намерено полностью реформировать армию, перейдя на систему малочисленных автономных подразделений Вооруженных сил. Об этом заявил кандидат на пост министра обороны Леван Изория в парламенте Грузии.

Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе огласил состав нового правительства страны, в котором стало меньше министров. Уже завтра парламент готовится выразить вотум доверия обновленному правительству. В настоящее время кандидаты в министры выступают перед депутатами и рассказывают о планах на будущее.
«С учетом той реальности, которая была 10 лет назад, мы сделаем акцент на концепцию малочисленных подразделений ВС Грузии. Это станет главным принципом армии», — сказал Изория.

Он отметил, что в рамках бригад сухопутных войск планируется создание 10-12 подразделений на уровне роты.
«В масштабе Грузии планируется стандартизация подразделений как боевых, так и по обеспечению боевой поддержки», — отметил Изория.

На сегодняшний день боевые подразделения ВС Грузии делятся на пехотные, механизированные и танковые. По словам Изория, в рамках стандартизации боевая техника будет распределена между ними «равномерно».

Единый стандарт установят и для элементов боевой поддержки — противотанковых, противовоздушных, инженерных и других. Здесь также планируется распределение сил и предоставление равных возможностей.

Вместе с тем, Минобороны намерено стандартизовать систему обеспечения ВС Грузии.

«Мы сделаем акцент на то, чтобы подразделения логистики на местах имели большую автономию. Мы планируем создать ремонтную инфраструктуру, чтобы подразделения обеспечения имели время для своевременной и необходимой поддержки боевых подразделений, чтобы на месте ремонтировать бронетехнику и автомобили», — сказал Изория.

После окончания реформы, командные штабы подразделений получат автономию. Таким образом, в рамках поставленных задач они смогут выполнять задания децентрализовано от центра.

"Новости Грузия"





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