Инструкторы Нацгвардии Украины на учениях Sea Breeze проводят тренинги для военных из Молдовы и Грузии

14.07.2018 15:49 Инструкторы Нацгвардии проводят тренинги для военных из Молдовы и Грузии на международных военных учениях Sea Breeze в Одессе, - сообщает пресс-служба Нацгвардии.



На учениях Национальную гвардию представляет взвод военной части 3039 г. Николаева, 6 водолазных специалистов и 6 инструкторов.



"В этом году впервые уже украинские инструкторы Нацгвардии проводят тренинги для украинских пограничников и военных из Молдовы и Грузии", - говорится в сообщении.



Начальная часть международных тренировок - практические занятия. На полигоне в Широком Лане "сухопутная" группа отрабатывает огневую, тактическую подготовки, тактическую медицину и военно-инженерное дело. Занятия проводят инструкторы Нацгвардии.



"В нашей группе 5 взводов. Кроме нашего гвардейского, еще пограничники, 2 взвода военных Молдовы и взвод - Грузии. Мы проводим обучение, но все проходит интерактивно, каждый делится своим опытом. Большинство представителей других государств тоже участвовали в боевых действиях, миротворческих операциях. Поэтому такие тренировки полезны для всех", - рассказывает о ходе занятий на этой неделе инструктор по тактической медицине НГУ Виталий Гарбузенко.



Именно Национальная гвардия первой среди силовых структур внедрила изменения в систему боевой подготовки и начала на базе Учебного центра в Золочеве подготовку инструкторов с учетом опыта, полученного в зоне АТО, и лучших практик военных формирований стран НАТО.



В августе 2016 года состоялся первый выпуск инструкторов. Их готовят по следующим направлениям: тактическая подготовка, огневая подготовка, военная топография, военно-инженерная подготовка, военно-медицинская подготовка, тактико-специальная подготовка. Сегодня Учебный центр НГУ выпустил уже 420 инструкторов, которые отвечают за подготовку личного состава Нацгвардии.















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