Бахтадзе: Военный бюджет Грузии составит 2% от ВВП

14.07.2018 16:51 Ежегодный объем финансирования Минобороны Грузии составит 2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, что полностью удовлетворяет требование НАТО. Об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе сообщил в парламенте.



Члены законодательного органа страны собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос о выражении доверия обновленному составу правительства и правительственной программе.



«Интеграция в евроатлантические структуры означает гармонизацию всех направлений, в том числе, конечно же, направления обороноспособности», — сказал Бахтадзе.



По его словам, «исходя из существующих гибридных вызовов», власти определили основные цели в сфере реформы обороны.

«Наша цель — высокая боевая готовность, территориальная оборона, мобильные и эффективные вооруженные силы. Мы уделили внимание нескольким важным направлениям. В первую очередь, это концепция тотальной обороны. Это касается формирования военного резерва, пилотный проект которого начнется в этом году, и, конечно же, нашего военно-промышленного комплекса, где у нас есть очень хороший потенциал, который необходимо использовать. Уже принято решение о том, что финансирование министерства обороны ежегодно должно составлять 2% от ВВП», — сказал Бахтадзе.



Следует отметить, что в 2018 году финансирование министерства обороны составило 802 миллиона лари. В 2017 году бюджет министерства обороны составил 748 миллионов лари.



Накануне кандидат на пост министра обороны Грузии Леван Изория заявил, что Минобороны намерено полностью реформировать армию, перейдя на систему малочисленных автономных подразделений Вооруженных сил.















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