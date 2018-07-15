Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Несколько человек задержаны по обвинению в вымогательстве у иностранных граждан


15.07.2018   14:31
По обвинению в принуждении и вымогательстве группой лиц в отношении иностранных граждан в Батуми и Хелвачаури задержаны несколько человек.

Как сообщает МВД Грузии, по обвинению в принуждении группой лиц задержаны Дж.Ц. 1980 года рождения и И.Ч. 1985 года рождения.

Следствием установлено, что владелец одного из клубов в Батуми Дж.Ц. и его сотрудник И.Ч. принуждали зашедших в клуб посетителей оплатить несуществующее меню. Обвиняемые посадили турецкого гражданина А.И. против его воли в автомобиль и затем принудили снять с банкомата 2 500 лари. А находящегося вместе с ним другого турецкого гражданина А.Д. они принудили заплатить 1 000 лари.

Расследование ведется по факту принуждения группой лиц по «б» подпункту 2-й части статьи 150 УК Грузии.
Также, по факту вымогательства, совершенного группой лиц в отношении граждан Турецкой Республики, сотрудниками районного управления ВД Хелвачаури задержан находящийся в розыске А.Б. 1986 года рождения. Совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Задержанный вместе с сообщником М.А. в одном из расположенных в Батуми клубах, угрожая лишением жизни, отобрал у посетителей 4 800 турецких лиц. Правоохранители задержали М.А. на основании постановления суда в мае текущего года, скрывающемуся А.Б. обвинение было предъявлено заочно. Сотрудники хелвачаурской полиции задержали А.Б. на пограничном пункте «Сарпи».

Расследование ведется по факту вымогательства, совершенное группой лиц, по «а» подпункту 2-й части статьи 181 УК Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Макроэкономической стабильности Грузии ничего не угрожает - кандидат в министры финансов
В январе-мае 2018 года грузинские банки выдали кредитов на сумму 22, 9 млрд. лари
Причины неприкосновенности игорного бизнеса – покровители и бюджетные поступления
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд над ингушским оппозиционером Хазбиевым отложили до конца августа
Пашинян: Для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
«Грузинская мечта» назовет кандидата в президенты в конце лета
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна