Несколько человек задержаны по обвинению в вымогательстве у иностранных граждан

15.07.2018 14:31 По обвинению в принуждении и вымогательстве группой лиц в отношении иностранных граждан в Батуми и Хелвачаури задержаны несколько человек.



Как сообщает МВД Грузии, по обвинению в принуждении группой лиц задержаны Дж.Ц. 1980 года рождения и И.Ч. 1985 года рождения.



Следствием установлено, что владелец одного из клубов в Батуми Дж.Ц. и его сотрудник И.Ч. принуждали зашедших в клуб посетителей оплатить несуществующее меню. Обвиняемые посадили турецкого гражданина А.И. против его воли в автомобиль и затем принудили снять с банкомата 2 500 лари. А находящегося вместе с ним другого турецкого гражданина А.Д. они принудили заплатить 1 000 лари.



Расследование ведется по факту принуждения группой лиц по «б» подпункту 2-й части статьи 150 УК Грузии.

Также, по факту вымогательства, совершенного группой лиц в отношении граждан Турецкой Республики, сотрудниками районного управления ВД Хелвачаури задержан находящийся в розыске А.Б. 1986 года рождения. Совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



Задержанный вместе с сообщником М.А. в одном из расположенных в Батуми клубах, угрожая лишением жизни, отобрал у посетителей 4 800 турецких лиц. Правоохранители задержали М.А. на основании постановления суда в мае текущего года, скрывающемуся А.Б. обвинение было предъявлено заочно. Сотрудники хелвачаурской полиции задержали А.Б. на пограничном пункте «Сарпи».



Расследование ведется по факту вымогательства, совершенное группой лиц, по «а» подпункту 2-й части статьи 181 УК Грузии.















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