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В Западной Грузии вооруженные люди напали на водителя грузовика
15.07.2018 14:55
Двое жителей Грузии были задержаны полицией по обвинению в вооруженном разбойном нападении на водителя грузовика. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Обвиняемые – 33-летний А.Дж. и 37-летний П.Дж..
Следствие утверждает, что они напали на грузовой автомобиль в селе Хамискури Хобского района (регион Самегрело – Земо Сванети). При себе у злоумышленников был пистолет и обрезанное двуствольное охотничье ружье. Они нанесли физические повреждения двум лицам, находящимся в грузовике, и похитили у них деньги.
При задержании полиция изъяла часть суммы в качестве вещественного доказательства. Также у задержанных изъяли оружие, с которым они напали на водителя грузовика и его спутника.
МВД продолжает следствие по статье «разбой, совершенный группой лиц». Каждому из задержанных грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
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