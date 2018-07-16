СГБ тайно сотрудничала с Ахмедом Чатаевым до спецоперации на улице Габриэла Салоси - «Рустави 2»

16.07.2018 11:58 Телекомпания «Рустави 2» раздобыла показания обвиняемого в терроризме Рамаза Маргошвили, из которого выясняется, что до спецоперации, проведенной на улице Габриэла Салоси, Служба государственной безопасности тайно сотрудничала с Ахмедом Чатаевым, и даже посылала посредников одному из лидеров Исламского государства в Сирию.



Согласно показанию, директор Контртеррористического департамента СГБ Ираклий Чимакадзе и его заместитель Хвича Лория поручили приехавшему из Панкисского ущелья Рамазу Маргошвили, поехать в Сирию, и встретится с Ахмедом Чатаевым, признанным международным террористом.



В показании сказано, что СГБ дала деньги панкисцу Рамазу Маргошвили, отправленному для встречи с одним из лидеров т.н. Исламского государства, "одноруким Ахмедом". Деньги из спецсредств Службы государственной безопасности были выделены дважды.



В показании Рамаз Маргошвили рассказывает, как его заставили подписать документ, и как высокопоставленные чиновники СГБ там же на месте присвоили часть суммы.



Обвиняемый Рамаз Маргошвили пишет в показании, что по заданию высокопоставленных должностных лиц СГБ он встретился с Ахмедом Чатаевым в одном из сирийский сел, и передал просьбу грузинских спецслужб, найти в тюрьмах Сирии испанских режиссеров, и вызволить их из плена.



"Однорукий Ахмед" согласился выполнить требование СГБ с условием, если грузинские спецслужбы помогут ему изъять деньги у одного грузинского бизнесмена.



По утверждению обвиняемого Маргошвили, к тому времени должником Чатаева был бизнесмен Александр Талаквадзе, разговор был о 300 000 долларах.



По утверждению Маргошвили, по возвращению в Грузию он предупредил высокопоставленных чиновников СГБ, что Чатаев требовал вернуть ему деньги, а если их не вернут, он сам приедет в Грузию, чтобы изъять эти деньги.



В качестве доказательства Маргошвили передал грузинским спецслужбам аудиозапись Чатаева.



В показании обвиняемый пишет, что СГБ начало действие, но выяснилось, что высокопоставленные чиновники собирались присвоить деньги Чатаева.



Бизнесмен Александр Талаквадзе не припомнит встречу с высокопоставленными чиновниками СГБ, но подтверждает, что Чатаев был его близким другом.



Согласно показанию, раздобытому Курьером, долг Ахмеда Чатаева был также у панкисца Шавлеха, того же Шахи Кавтарашвили. Один из лидеров т.н. исламского государства требовал у него вернуть 30 000 долларов.



В показании обвиняемый говорит о встрече, проведенной в одной из конспиративных квартир в Тбилиси, на Площади героев.



По его утверждению, СГБ привела на встречу человека, говорящего на иностранном языке, и просила Маргошвили, рассказать в его присутствии о планах Чатаева. Обвиняемый подозревает, что грузинские спецслужбы взяли большие деньги за организацию этой встречи.



Прокурор дела подтверждает, что прокуратура начала следственные действия после показания Маргошвили, но государственный обвинитель не говорит о деталях дела.



В службе государственной безопасности на вопросы в связи с Маргошвили не отвечают.

















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