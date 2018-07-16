В Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержана россиянка

16.07.2018 23:56 В Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу РФ задержана гражданка России Мария Бутина, сообщает РИА «Новости».



Минюст США заявил, что задержание произошло 15 июля. Бутину обвиняют в попытках «развивать связи в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику».



Как отмечает РБК, девушка с таким же именем, 29-летняя Мария Бутина, является членом правления общероссийской общественной организации «Право на оружие». В феврале 2017 года она вошла в состав делегации, посетившей Национальный молитвенный завтрак — торжественное мероприятие с участием Дональда Трампа.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

