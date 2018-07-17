Министерство внутренних дел задержало 7 наркоторговцев

17.07.2018 17:36 По обвинению в незаконной покупке, хранении, сбыте наркотиков задержаны 7 человек - заявил на сегодняшнем брифинге начальник Главного управления борьбы с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел.



Согласно информации Мамуки Челидзе, в результате обыска жилых квартир задержанных правоохранители изъяли 18 пачек наркотического средства "Героин", 2 пистолета, охотничье ружье, 2 штуки т.н. инсулинового шприца с содержимым жидкости наркотического вещества "Героин", стеклянный флакон с осадком наркотического вещества "Героин", препарат "Субутекс" содержащий наркотическое средство "Бупренорфин", 10 010 лари, 26 200 долларов США и 65 000 российских рублей.



"Сотрудники Главного управления борьбы против незаконного оборота наркотиков Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел, на основании предписания судьи 13-16 июля текущего года в результате масштабных мероприятий, проведенных в Тбилиси, поселке Поничала и селе Караджала Гардабанского района задержали 7 человек по обвинению в незаконной покупке, хранении, и сбыте наркотических средств.



Преступление, совершенное ими, предусматривает пресечение свободы сроком от 8 до 20 лет или бессрочное заключение.



В текущем году в Департаменте центральной криминальной полиции началось расследование по фактам незаконной покупки-хранения, и сбыта наркотических средств в отношении Г.М. 1983 года рождения, К.Р. 1983 года рождения, Г.Р. 1952 года рождения, Т.Н. 1995 года рождения, Ш.Х. 1983 года рождения, Р.И. 1977 года рождения, и Т.А. 1966 года рождения.



В рамках следствия правоохранители на основании судебных предписаний, выданных в разное время, несколько раз осуществили контрольную закупку наркотических средств от этих лиц, и тайную видео-аудио запись этих закупок.



В результате обыска жилых квартир задержанных правоохранители изъяли 18 пачек наркотического средства "Героин", 2 пистолета, охотничье ружье, 2 штуки т.н. инсулинового шприца с содержимым жидкости наркотического вещества "Героин", стеклянный флакон с осадком наркотического вещества "Героин", препарат "Субутекс" содержащий наркотическое средство "Бупренорфин", 10 010 лари, 26 200 долларов США, и 65 000 российских рублей.



Ведется следствие по факту групповой покупки-хранения-сбыта наркотических веществ в особо крупных размерах по части 4, подпункту "б" части 5, и подпункту "а" части 6 статьи 260 УК Грузии" - заявил Мамука Челидзе.

















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