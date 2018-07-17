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Разбой в Тбилиси — обвиняемых задержали на границе с Турцией


17.07.2018   19:28
По обвинению в разбойном нападении в столичном районе Глдани сотрудники МВД Грузии на ТПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница) задержали двух 24-летних мужчин.

По данным МВД, 15 июля в Тбилиси, обвиняемые, угрожая ножом, напали на гражданина, отняли у него деньги и скрылись с места преступления.

В ведомстве утверждают, что мужчин удалось задержать в тот момент, когда они пытались покинуть Грузию и перейти на территорию Турции.

При личном обыске задержанных полицейские изъяли орудие преступления — нож, а также часть украденных денег. МВД проводит оперативно-следственные мероприятия для изъятия оставшейся части похищенных денег. Уголовное дело возбуждено по статье «разбой», что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.






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