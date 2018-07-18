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Более 3 тысяч военнослужащих стран НАТО и партнеров альянса примут участие в учениях в Грузии


18.07.2018   19:31
Более трех тысяч военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров альянса примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018") в Грузии, сообщает в среду пресс-служба грузинского министерства обороны.

По информации пресс-службы, учения официально откроются 1 августа на территории Вазианского военного аэродрома (в окрестностях Тбилиси) и продлятся до 15 августа.

В пресс-службе отмечают, что учения Noble Partner пройдут в Грузии в четвертый раз.

"Целью учений в этом году является улучшение навыков проведения оборонных, наступательных операций и операций по обеспечению стабильности, а также повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и стран-партнеров и внесение вклада в сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря", - заявляют в пресс-службе военного ведомства.

Согласно сообщению, в учениях примут участие военнослужащие Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.

"Учения в нынешнем году будут еще более масштабными, увеличено количество немецкой бронетехники и американской авиации", - сказано в сообщении.






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