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Столтенберг: Вооруженные силы Грузии отвечают стандартам НАТО и могут участвовать в миссиях альянса


18.07.2018   23:34
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженные силы Грузии "отвечают высоким стандартам НАТО и могут принимать участие в учениях, миссиях и операциях альянса".

Й.Столтенберг сделал это заявление в среду на совместной с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пресс-конференции в Брюсселе. Заявление генсека НАТО цитируют грузинские телеканалы.

По словам Й.Столтенберга, тот факт, что грузинские военнослужащие включены в силы быстрого реагирования НАТО, подтверждает это.

Генсек НАТО отметил вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и выразил благодарность грузинскому правительству за участие в этой миссии.

"Грузия на протяжении многих лет является одним из крупнейших контрибуторов миссии НАТО в Афганистане", - сказал Й.Столтенберг.






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