Столтенберг: Вооруженные силы Грузии отвечают стандартам НАТО и могут участвовать в миссиях альянса

18.07.2018 23:34 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженные силы Грузии "отвечают высоким стандартам НАТО и могут принимать участие в учениях, миссиях и операциях альянса".



Й.Столтенберг сделал это заявление в среду на совместной с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе пресс-конференции в Брюсселе. Заявление генсека НАТО цитируют грузинские телеканалы.



По словам Й.Столтенберга, тот факт, что грузинские военнослужащие включены в силы быстрого реагирования НАТО, подтверждает это.



Генсек НАТО отметил вклад Грузии в операцию НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" и выразил благодарность грузинскому правительству за участие в этой миссии.



"Грузия на протяжении многих лет является одним из крупнейших контрибуторов миссии НАТО в Афганистане", - сказал Й.Столтенберг.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

