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По всему Батуми задействованы 125 камер видеонаблюдения
19.07.2018 11:14
Наряду с летним сезоном и ростом туристического сезона, МВД, при поддержке мэрии, установило в Батуми 125 камер видеонаблюдения.
По данным ведомства, кроме дорожных участков, камеры установлены и в Старом Батуми и на территории бульвара.
«Министерство внутренних дел в ближайшем будущем планирует установить в Батуми еще 80 камер видеонаблюдения», — говорится в заявлении МВД.
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