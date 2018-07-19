По всему Батуми задействованы 125 камер видеонаблюдения

19.07.2018 11:14 Наряду с летним сезоном и ростом туристического сезона, МВД, при поддержке мэрии, установило в Батуми 125 камер видеонаблюдения.



По данным ведомства, кроме дорожных участков, камеры установлены и в Старом Батуми и на территории бульвара.



«Министерство внутренних дел в ближайшем будущем планирует установить в Батуми еще 80 камер видеонаблюдения», — говорится в заявлении МВД.















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