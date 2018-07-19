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Генерал НАТО заявляет о растущей российской угрозе в Черном море
19.07.2018 15:01
Бывший командующий подразделениями США в Европе генерал Бен Ходжес призывает НАТО скорее отреагировать на возрастающую российскую угрозу в Черном море и усилить безопасность, в частности Украины.
Об этом он сказал в интервью "Сегодня".
"Я полагаю, что для России Черное море даже важнее, чем Балтийское. Поэтому НАТО должно задуматься над тем, как повысить безопасность таких наших союзников, как Болгария, Румыния, Турция с одной стороны, и наших партнеров - Украины и Грузии так, чтобы наши действия не имели провокационный характер ", - отметил генерал.
Кроме того, Ходжес считает, что ОБСЕ в Европе могло бы еще больше помочь Украине в противостоянии российской агрессии, оказывать существенное давление на Москву относительно выполнения Минских соглашений. "Это организация, где все страны-участницы Минских соглашений согласились быть ответственными за мониторинг их имплементации. А на сегодняшний день контролируемые Россией сепаратисты не дают возможности ОБСЕ выполнять ее работу. Считаю, это именно то направление, где мы можем вместе с почтенной международной организацией, в состав которой, кстати, входит и Россия, добиться прогресса и позволить ей делать свою работу".
Ходжес похвалил украинских военных, которые смогли успешно противостоять силе российской армии: "Мужчины и женщины в Вооруженных силах Украины очень и очень хорошие: они несокрушимые, сильные, и они поразили меня тем, как быстро адаптировались к очень сложному вызову со стороны России и сепаратистских сил на Донбассе".
Генерал пояснил, что США тоже многому научились у ВСУ, у которых есть опыт войны с Россией. По его словам, союзники, в частности, переняли опыт противостояния российским дронам и радиоэлектронным средствам наблюдения.
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