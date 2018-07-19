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Многонациональные учения НАТО «Достойный партнер» пройдут в Грузии в августе


19.07.2018   16:20
Многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018» пройдут в Грузии с 1 по 15 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны страны.

В этом году в учениях, которые пройдут под лозунгом «Сила в партнерстве», будут задействованы более трех тысяч военных. Участие в маневрах принимают Грузия, США, Великобритания, Германия, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан и Армения.

Как отмечают в ведомстве, цель учений - улучшение навыков стабильности, обороны и атаки, повышение готовности и совместимости Вооруженных сил Грузии, США и партнерских стран. Вместе с тем, маневры направлены на обеспечение безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе.

По данным Минобороны, многонациональные учения являются комплексными. Их сценарий предусматривает командно-штабные и полевые учения с боевыми стрельбами, маневренные элементы и элементы боевой поддержки в оборонительных и наступательных операциях.

На учениях будет представлена авиация США, а также немецкая бронетехника. В Грузии уже находится представитель Европейского командования США, бригадный генерал Фредерико Майокко. Вместе с замглавой Генштаба ВС Грузии, полковником Николозом Джанджгава он осмотрел порт Поти. Именно туда в ближайшее время доставят американскую военную технику.






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