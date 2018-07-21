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Правоохранители пресекли факт незаконного ввоза в Грузию наркотических веществ в крупном размере


21.07.2018   14:30
Сотрудники департамента полиции МВД Имеретии, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели по обвинению в незаконном ввозе наркотических средств в особо крупном размере задержали ранее неоднократно судимого Г.Г. 1974 года рождения.

По информации МВД, совершенное им преступление предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.

При личном обыске задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 40 таблеток «Суботекса», содержащих наркотическое средство «Бупренорфин».

Следствие ведется по факту незаконного ввоза наркотических средств в особо крупном размере, по 260-й и 262-й статьям УК Грузии.






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