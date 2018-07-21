|
|
Гражданин Грузии задержан по обвинению в серийном ограблении квартир в Италии
21.07.2018 22:34
В итальянском портовом городе Вентимилья задержан гражданин Грузии, которого обвиняют в серийном ограблении квартир.
По данным итальянских СМИ, 45-летний мужчина был задержан с поличным в одном из домов. Он оказал сопротивление полиции. Пострадали трое правоохранителей.
В результате обыска полиция обнаружила у задержанного специальные отмычки, которыми он открывал двери домов так, что не оставлял следов. Изъяты украденные вещи, которые вернули владельцу квартиры.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна