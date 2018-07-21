Гражданин Грузии задержан по обвинению в серийном ограблении квартир в Италии

21.07.2018 22:34 В итальянском портовом городе Вентимилья задержан гражданин Грузии, которого обвиняют в серийном ограблении квартир.



По данным итальянских СМИ, 45-летний мужчина был задержан с поличным в одном из домов. Он оказал сопротивление полиции. Пострадали трое правоохранителей.



В результате обыска полиция обнаружила у задержанного специальные отмычки, которыми он открывал двери домов так, что не оставлял следов. Изъяты украденные вещи, которые вернули владельцу квартиры.















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