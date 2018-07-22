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В аэропорту Кутаиси задержали мужчину с партией наркотиков
22.07.2018 13:17
44-летнего гражданин Грузии задержали в аэропорту Кутаиси по обвинению в незаконном ввозе в страну наркотиков в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, в прошлом задержанный был неоднократно судим.
У задержанного нашли 40 целых таблеток и 11 кусочков бупренорфина – заменитель суботекса. Наркотические вещества изъяли в качестве вещественного доказательства.
Следствие в МВД начали сразу по двум статьям УК Грузии – 260-й и 262-й. Обвиняемому грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
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