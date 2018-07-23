Спецслужбы Эстонии раскрыли сеть агентов влияния РФ

23.07.2018 12:21 На форуме безопасности в Аспене, США, генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сообщил о раскрытии "агентов влияния" России, передает «РБК Украина».



Микк Марран заявил, что им удалось установить сеть из дипломатов, журналистов и бизнесменов, которые навязывают российский план действий.



Эстонская разведка уверена в том, что всем этим людям дают указания, что именно необходимо делать.



Также Марран заявил, что Россия стала увеличивать роль агентов влияния и стала все больше использовать их в своих целях. Он сообщил, что среди этих людей политики, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, но теперь начали входить в национальные парламенты различных стран.



По его данным, российские власти предложили в обмен "политическую поддержку, внимание СМИ и эксклюзивные бизнес-возможности, а также финансовую помощь".















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