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Спецслужбы Эстонии раскрыли сеть агентов влияния РФ
23.07.2018 12:21
На форуме безопасности в Аспене, США, генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сообщил о раскрытии "агентов влияния" России, передает «РБК Украина».
Микк Марран заявил, что им удалось установить сеть из дипломатов, журналистов и бизнесменов, которые навязывают российский план действий.
Эстонская разведка уверена в том, что всем этим людям дают указания, что именно необходимо делать.
Также Марран заявил, что Россия стала увеличивать роль агентов влияния и стала все больше использовать их в своих целях. Он сообщил, что среди этих людей политики, которые годами работали на уровне местных самоуправлений, но теперь начали входить в национальные парламенты различных стран.
По его данным, российские власти предложили в обмен "политическую поддержку, внимание СМИ и эксклюзивные бизнес-возможности, а также финансовую помощь".
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