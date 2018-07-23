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В США создана рабочая группа по противодействию российским киберугрозам


23.07.2018   12:31
Рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве сформирована в рамках киберкомандования ВС США. Об этом заявил на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) руководитель этой структуры и одновременно глава Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасонэ.

Ведущий задал ему вопрос о том, что находящиеся в его ведении структуры делают для противодействия киберугрозам со стороны России. "Я основал российскую группу, небольшую российскую группу. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это очевидно соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра (внутренней безопасности) и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем", — отметил он, не уточнив, что именно представляет из себя эта структура.






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