В США создана рабочая группа по противодействию российским киберугрозам

23.07.2018 12:31 Рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве сформирована в рамках киберкомандования ВС США. Об этом заявил на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо) руководитель этой структуры и одновременно глава Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасонэ.



Ведущий задал ему вопрос о том, что находящиеся в его ведении структуры делают для противодействия киберугрозам со стороны России. "Я основал российскую группу, небольшую российскую группу. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это очевидно соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра (внутренней безопасности) и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем", — отметил он, не уточнив, что именно представляет из себя эта структура.















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