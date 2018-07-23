В связи с происшествием в Поти задержан инспектор-следователь полиции

23.07.2018 16:59 По следам происшествия в Поти прокуратура задержала в качестве обвиняемого инспектора-следователя полиции.



По информации прокуратуры, 23 июля текущего года, в 4 часа ночи на улице Нино Жвания в Поти произошел факт попытки кражи из аппарата быстрой оплаты, при попытке задержания преступника инспектор-следователь полиции Поти, выстрелом из табельного пистолета, нанес одному лицу повреждение в области головы, после чего человек скончался в больнице.



«Следствие по делу ведет следственная часть окружной прокуратуры Мегрелии-Верхней Сванетии, по подпункту «б» 3-й части статьи 333, что подразумевает превышение служебных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия. Инспектор-следователь полиции задержан в качестве обвиняемого», - заявляют в прокуратуре.



В Поти при попытке кражи из аппарата быстрой оплаты грабитель умер в результате выстрела. По имеющейся информации, между грабителем и прибывшими на место правоохранителями произошло физическое противостояние, в ходе чего полицейский выстрелил из огнестрельного оружия и нанес тяжелое ранение грабителю в область головы.



Бригада скорой медицинской помощи перевезла раненого в Зугдидскую реферальную больницу, но тот скончался сразу по приезду в клинику.















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