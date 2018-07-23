Министр обороны Грузии прокомментировал факт избиения военнослужащего

23.07.2018 17:47 Министр обороны Грузии Леван Изория назвал «необоснованными» обвинения в связи с несвоевременным расследованием дела об избиении 31-летнего рядового ВС страны Серго Джимшерашвили.



На прошлой неделе телеканал «Рустави-2» распространил информацию о том, что 25 мая в лесу поселка Норио близ Тбилиси, во время застолья сослуживцами был жестоко избит рядовой Джимшерашвили.

При этом Военная полиция ничего не предприняла для раскрытия преступления. Прокуратура возбудила дело после того, как к ним обратилась мать избитого военного. При этом около двух месяцев Джимшерашвили находится в коматозном состоянии.



«Печальным фактом является то, что я вновь слышу очередные, необоснованные обвинения, которые направлены, думаю, на дискредитацию Вооруженных сил в целом. У меня есть элементарный ответ — посмотрите в законодательстве — это не является фактом, подлежащим расследованию Военной полиции. То есть Военная полиция расследует те правонарушения, которые происходят в рамках военной части», — сказал Изория журналистам.



По словам министра, сослуживцы Джимшерашвили сначала заявили Военной полиции, что он находился в нетрезвом состоянии, упал и получил травму. Таким образом, военные скрыли от следствия истинные причины случившегося и четыре человека задержаны по обвинению в недонесении о преступлении, а еще один — за избиение Джимшерашвили.



«У Военной полиции была информация, согласно которой, военнослужащему стало плохо за столом, он упал и получил повреждения. Именно из-за сокрытия преступления они сейчас привлечены к ответственности», — добавил он.



Изначально уголовное дело в связи со случившимся было возбуждено по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью», однако позже было переквалифицировано на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что наказывается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет.















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