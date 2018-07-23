1 августа в Грузии начнутся международные военные учения «Достойный партнер 2018»

23.07.2018 20:31 С 1 по 15 августа включительно в Грузии четвертый раз состоятся многонациональные учения "Достойный партнер 2018 ".



По заявлению министра обороны Левана Изория, мероприятие еще раз подтверждает растущую поддержку США, других стран-членов и партнеров НАТО в отношении Грузии, как "достойного партнера", и служит укреплению мира и стабильности в регионе.



На информационном брифинге в Армихолл глава Минобороны беседовал с приглашенными гостями о стратегическом значении учений, и отметил, что многонациональные военные тренировки значительно помогут вооруженным силам Грузии стать еще более совместимыми со стандартами НАТО.



На информационном брифинге руководитель учений, командующий восточными сухопутными войсками, бригадный генерал Шавлего Табатадзе детально ознакомил гостей с целью, содержанием "Достойного партнера 2018", и запланированными активностями.



К информации, "Достойный партнер 2018" осуществляется под руководством вооруженных сил Грузии, и лидерством европейского командования армии США.



"В текущем году в многонациональном военном учении примут участие более чем 3 000 военнослужащих 13 стран. Странами участниками являются: Грузия, США, Германия, Великобритания, Эстония, Франция, Литва, Польша, Норвегия, Турция, Украина, Азербайджан, и Армения. Возросло также количество авиации Соединенных Штатов Америки, и германской бронетехники, участвующей в учениях.



Многонациональные военные учения "Достойный партнер 2018" преследуют целью повышение готовности и совместимости между Грузией, США, и странами партнерами. А также улучшение навыков в операциях стабильности, оборонной и наступательной операциях, и внесение вклада в среду безопасности в черноморском бассейне. Именно поэтому главным посылом тренировок является "Сила в партнерстве". Учения комплексные, и их сценарий включает командно-штабные и полевые тренировки с боевой стрельбой, взаимодействие маневренных и боевых поддерживающих элементов в оборонных и наступательных операциях"- сказано в информации Министерства обороны.

















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