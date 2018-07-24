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Грузинские спасатели сняли с горы Казбек альпиниста из Болгарии
24.07.2018 11:26
Грузинские спасатели сняли с горы Казбек (Мкинварцвери) гражданина Болгарии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
58-летний мужчина повредил ноги во время восхождения на гору. Это произошло, когда он находился на высоте 3200 метров над уровнем моря.
Расположенная в Казбеги горно-спасательная группа доставила мужчину в больницу поселка Степанцминда. В настоящее время его жизни не угрожает опасность.
Как уже сообщалось, накануне спасатели на вертолете спустили в поселок Степанцминда с горы Казбек 49-летнего гражданина России, которого ударила молния.
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