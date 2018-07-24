Грузинские спасатели сняли с горы Казбек альпиниста из Болгарии

24.07.2018 11:26 Грузинские спасатели сняли с горы Казбек (Мкинварцвери) гражданина Болгарии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



58-летний мужчина повредил ноги во время восхождения на гору. Это произошло, когда он находился на высоте 3200 метров над уровнем моря.



Расположенная в Казбеги горно-спасательная группа доставила мужчину в больницу поселка Степанцминда. В настоящее время его жизни не угрожает опасность.



Как уже сообщалось, накануне спасатели на вертолете спустили в поселок Степанцминда с горы Казбек 49-летнего гражданина России, которого ударила молния.















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