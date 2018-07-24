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Тбилисский городской суд оставил Мирзу Субелиани и Мераба Морчадзе в заключении


24.07.2018   17:44
Тбилисский городской суд оставил Мирзу Субелиани и Мераба Морчадзе в заключении. Судья принял данное, удовлетворив ходатайство стороны обвинения о продлении срока заключения.

На сегодняшнем процессе суд обсуждал вопрос пересмотра меры пресечения Мирзе Субелиани и Мерабу Морчадзе.

Прокуратура требовала в качестве меры пресечения для обоих обвиняемых продлить срок заключения. Как утверждает прокуратура, в случае освобождения обвиняемых существует опасность воздействия на свидетелей с их стороны.

Что касается позиции стороны защиты, то защитник прав Субелиани обратился с ходатайством освободить его под залог 5000 лари.

Защита Мераба Морчадзе обратилась с ходатайством освободить его под залог 20 000 лари. По словам адвоката, у Морчадзе есть проблемы с точки зрения здоровья.

Суд не удовлетворил ни одно из ходатайств адвокатов и оставил обоих обвиняемых - Мирзу Субелиани и Мераба Морчадзе в предварительном заключении.

Напомним, Мирза Субелиани был задержан по обвинению в несообщении об убийстве на улице Хорава по статье 376 УК Грузии 9 июня. Мераб Морчадзе задержан 8 июня в рамках текущего следствия по факту оказания давления на свидетеля, по статье 372 УК Грузии.









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