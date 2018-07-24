В МВД Грузии прокомментировали отчет Детского фонда ООН о подростковой преступности

24.07.2018 19:50 Сотрудники полиции, при выявлении преступлений, совершенных подростками, убеждают детей, не достигших 14-летнего возраста, брать на себя факт совершения конкретного правонарушения. Об этом говорится в отчете «Дети, живущие и работающие на улицах Грузии» Детского фонда ООН (UNICEF, ЮНИСЕФ).



Согласно исследованию, это делается для того, чтобы избежать оформления документов и последующих шагов, связанных с привлечением детей к ответственности, так как, согласно грузинскому законодательству, дети, не достигшие 14-летнего возраста, не могут быть привлечены к уголовной ответственности.



«По рассказам детей, в случае задержания детской группы из-за кражи или какого-то другого преступления, офицеры полиции заключают, что преступление совершил ребенок до 14 лет, или убеждают этих детей взять преступление на себя. Подростки предполагают, что таким образом полицейские избегают оформления документов и последующих шагов, связанных с привлечением детей к ответственности», — сказано в отчете.



В отчете организации описывается образ жизни беспризорных детей и отмечается, что многие из них создают разные группировки, в том числе и криминальные.



«В процессе защиты и помощи друг другу дети создают субординационные структуры и в качестве «щитов» используют детей, находящихся в их подчинении — заставляют совершать преступления и отнимают прибыль, полученную этим путем. Часто эта деятельность организована так: преступление совершают дети младшего возраста, а дети старшего возраста стоят на стороже. Затем младшие приносят им краденное. Такая практика связана с тем обстоятельством, что согласно законодательству Грузии, в отношении детей, не достигших 14 лет, уголовное преследование не используется. Соответственно, дети старшего возраста используют младших для совершения преступлений», — отмечается в докладе ЮНИСЕФ.



Между тем в МВД Грузии не согласны с выводами влиятельной международной организации. В ведомстве уверены, что должным образом реагируют на каждый факт преступления даже среди детей.

«Совершение преступления лицами до 14 лет является вызовом для государства. Мы также интересовались, не стоят ли за лицами, не достигшими 14 лет, криминальные группировки или совершеннолетние. Оказалось, что это не так. В основном в таких группировках действуют лица, не достигшие 14 лет, а также подростки от 14 до 18 лет, которые совершают преступления вместе с лицами до 14 лет. Как только происходит идентификация лиц, которым от 14 до 18 лет, то проводятся соответствующие процедуры, ведется следствие и начинается уголовное преследование в отношении этих людей», — заявила журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Натия Мезвришвили.



Она подчеркнула, что МВД страны работает над созданием нового механизма для снижения уровня преступности среди несовершеннолетних.



«Что же касается лиц до 14 лет, мы не раз говорили, что работаем над усовершенствованием механизма реферирования. Снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет не является адекватным ответом, который государство должно предложить подросткам для решения этой проблемы. Соответственно, работа над механизмами реферирования уже завершена вместе с министерствами юстиции, здравоохранения и образования. В ближайшие дни это примет вид законопроекта. Кроме того, мы работаем и в других направлениях, в том числе на уровне местной полиции. Мы сообщим об этом общественности в ближайшие дни», — добавила Мезвришвили.



Заместитель главы МВД уверена, что одной из главных проблем в связи с детской преступностью в Грузии является не существующее законодательство, а его выполнение.



«Департамент по защите прав человека МВД выявил определенные проблемы с точки зрения исполнения закона, в том числе и на законодательном уровне, которые мы собираемся решить. Я, например, пожелала бы, чтобы у полиции было больше рычагов, чтобы таких детей, грубо говоря, собственноручно приводили и переадресовывали к соответствующим сервисам. Потому что эти подростки добровольно полиции не подчиняются и будет лучше, если для решения этой проблемы у полиции будут более действенные рычаги. Мы в ближайшие дни обязательно сделаем такие предложения соответствующим органам», — сказала Мезвришвили.



В МВД также сообщают, что успешно ведут борьбу с уличной преступностью среди детей, а также с людьми, которые заставляют детей работать. В качестве примера Мезвришвили назвала задержание супружеской пары в Тбилиси по обвинению в трефикинге в начале июля. Согласно обвинению, супружеская пара насильно заставляла двух восьмилетних девочек просить милостыню у светофоров, в метро и подземных переходах.



Новости-Грузия















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