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В Грузии пройдут многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018»


24.07.2018   19:57
Многонациональные военные учения «Достойный партнер 2018» пройдут 1-15 августа на военном аэродроме Вазиани, на полигоне Вазиани и на учебной базе в Норио. Целью учений является расширение сотрудничества и повышение взаимосовместимости между участвующими странами.

В учениях примут участие более 3000 военнослужащих из государств-членов НАТО и стран-партнеров альянса, в том числе 1 300 грузинских и 1 170 американских военнослужащих и 500 военных из других стран, в том числе, из Армении, Азербайджана, Эстонии, Франции, Германии, Литвы, Норвегии , Польши, Турции, Украины и Великобритании.

Учения «Достойный партнер» проводятся в Грузии уже четвертый раз, а сценарий учений предусматривает командно-штабные и полевые учения при обороне и штурме с боевой огневой подготовкой, а также взаимодействие маневренной и боевой поддержки.

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил 23 июля, что увеличение количества участвующих в учениях военных и военной техники в этом году является признанием того, что Грузия является «достойным партнером» США, а также других союзников по НАТО и стран партнеров. Он также подчеркнул, что цель учений заключается в укреплении безопасности и мира в стране и в регионе.






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