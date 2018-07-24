США ослабят санкции странам, которые откажутся от российского оружия

24.07.2018 20:02 Палата представителей Конгресса США утвердила положение о возможности ослабления санкций против стран, которые будут отказываться от поставок оружия из РФ и переходить на оружие из США.



Об этом сообщило американское центральное издание The Hill.



«Окончательный вариант законопроекта об обороне на следующий год определит критерии отмены санкций против стран, покупавших российское оружие, но теперь желающих перейти на оружие из США», — пишет издание.



Речь идет о тех ограничениях, которые вводились Актом противодействия противникам Америки путем применения санкций (CAATSA), принятым год назад.



Инициатива о послаблении санкций вначале была включена в законопроект о финансировании национальной обороны (NDAA) на следующий год по предложению министра обороны Джеймса Меттиса. Однако после саммита президентов США и России в Хельсинки 16 июля эта инициатива начала подвергаться процедурам пересмотра. В конце концов, ее утвердила нижняя палата американского Конгресса.



При этом сообщается, что на уровне профильных комитетов и в Палате представителей, и в Сенате была согласована возможность уменьшить санкции против стран, которые будут отказываться от российского оружия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

