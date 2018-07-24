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В Берлине сделали заявление о шпионской деятельности России
24.07.2018 20:44
Федеральная служба защиты Конституции Германии заявила, что Россия, Китай и Иран занимаются шпионажем в отношении Германии, говорится в ее ежегодном отчете.
Российские спецслужбы потратили немало ресурсов, чтобы проникнуть во все сферы, включая экономику и политику, утверждают авторы отчета. Масштабы деятельности возросли во много раз, учитывая использование спецслужбами киберпространства, говорится в документе.
Для пропаганды, по утверждению германского ведомства, используются не только СМИ, но и интернет-издания, и социальные сети, различные фонды и другие организации, существующие на господдержку.
Основное внимание российских спецслужб сосредоточено на взаимодействии Германии с другими странами НАТО и Евросоюза, уверены в ведомстве.
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