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В Берлине сделали заявление о шпионской деятельности России


24.07.2018   20:44
Федеральная служба защиты Конституции Германии заявила, что Россия, Китай и Иран занимаются шпионажем в отношении Германии, говорится в ее ежегодном отчете.

Российские спецслужбы потратили немало ресурсов, чтобы проникнуть во все сферы, включая экономику и политику, утверждают авторы отчета. Масштабы деятельности возросли во много раз, учитывая использование спецслужбами киберпространства, говорится в документе.

Для пропаганды, по утверждению германского ведомства, используются не только СМИ, но и интернет-издания, и социальные сети, различные фонды и другие организации, существующие на господдержку.

Основное внимание российских спецслужб сосредоточено на взаимодействии Германии с другими странами НАТО и Евросоюза, уверены в ведомстве.






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