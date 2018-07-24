Гражданин Ирана задержан в Грузии с партией наркотиков

24.07.2018 21:57 Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков задержали 25-летнего гражданина Ирана в Тбилиси.



По данным МВД, при личном обыске задержанного изъято наркотическое вещество, расфасованное в одной связке. Кроме того, в квартире, в которой гражданин Ирана проживал временно на улице Иосебидзе в Тбилиси, обнаружили еще 73 связки наркотического средства, предположительно «гашиш». Наркотики изъяты в качестве вещественного доказательства.



Уголовное дело возбуждено по статье «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка новых психоактивных веществ в крупном размере», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.















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