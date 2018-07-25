Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии

25.07.2018 21:24 Личный состав 43-го батальона четвертой механизированной бригады ВС Грузии успешно завершил 13-недельный курс переподготовки в рамках программы оборонной готовности (GDRP). Об этом сегодня сообщает министерство обороны Грузии.



Программа оборонной готовности подразумевает тренировку грузинских военнослужащих при поддержке США в течение трех лет.



Этот батальон стал первым, принявшим участие в программе оборонной готовности. Программа стартовала в мае 2018 года и совпала с открытием в Вазиани близ Тбилиси Центра боевой подготовки (CTC) по аналогу немецкой базы Хохенфельс.



Переподготовкой грузинских военных руководили 53 сотрудника Центра боевой подготовки и порядка 30 американских инструкторов. Они наблюдали за подразделением, а затем оценивали его по шести направлениям: сухопутный маневр, использование огневых средств, использование разведывательных средств, сбережение сил, управление и контроль, операции по сбережению.



С сегодняшнего дня 43-й батальон вернется на место своей дислокации. По данным Минобороны Грузии, инструкторы уже разработали специальный план домашних учений (Homestation plan).



Курс переподготовки под руководством американских инструкторов пройдут и другие крупные армейские подразделения ВС Грузии.



С успешным окончанием тренировок военнослужащих поздравили министр обороны Леван Изория и исполняющий обязанности главы Генштаба ВС Грузии Николоз Джанджгава.



«Программой оборонной готовности мы начали новую эпоху, которая направлена на эффективное выполнение задач территориальной обороны нашей страны. 43-й батальон удостоился чести начать курс, предусмотренный указанной программой. Я хочу с гордостью отметить, что в течение 13 недель вы своим высоким профессионализмом, дисциплиной и лучшей формой сотрудничества, которое сформировалось с грузинскими и американскими инструкторами, достигли особо успеха», — сказал Изория.















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