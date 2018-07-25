Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Американские инструкторы переподготовили первый батальон ВС Грузии


25.07.2018   21:24
Личный состав 43-го батальона четвертой механизированной бригады ВС Грузии успешно завершил 13-недельный курс переподготовки в рамках программы оборонной готовности (GDRP). Об этом сегодня сообщает министерство обороны Грузии.

Программа оборонной готовности подразумевает тренировку грузинских военнослужащих при поддержке США в течение трех лет.

Этот батальон стал первым, принявшим участие в программе оборонной готовности. Программа стартовала в мае 2018 года и совпала с открытием в Вазиани близ Тбилиси Центра боевой подготовки (CTC) по аналогу немецкой базы Хохенфельс.

Переподготовкой грузинских военных руководили 53 сотрудника Центра боевой подготовки и порядка 30 американских инструкторов. Они наблюдали за подразделением, а затем оценивали его по шести направлениям: сухопутный маневр, использование огневых средств, использование разведывательных средств, сбережение сил, управление и контроль, операции по сбережению.

С сегодняшнего дня 43-й батальон вернется на место своей дислокации. По данным Минобороны Грузии, инструкторы уже разработали специальный план домашних учений (Homestation plan).

Курс переподготовки под руководством американских инструкторов пройдут и другие крупные армейские подразделения ВС Грузии.

С успешным окончанием тренировок военнослужащих поздравили министр обороны Леван Изория и исполняющий обязанности главы Генштаба ВС Грузии Николоз Джанджгава.

«Программой оборонной готовности мы начали новую эпоху, которая направлена на эффективное выполнение задач территориальной обороны нашей страны. 43-й батальон удостоился чести начать курс, предусмотренный указанной программой. Я хочу с гордостью отметить, что в течение 13 недель вы своим высоким профессионализмом, дисциплиной и лучшей формой сотрудничества, которое сформировалось с грузинскими и американскими инструкторами, достигли особо успеха», — сказал Изория.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс в действии
НБГ уменьшил ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов до 7,0 %
20% населения Грузии не может позволить себе летний отдых
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
New Internationalist посвятил статью «Динамо» Сухуми
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Азербайджане при задержании убит подозреваемый в покушении на мэра Гянджи
Сопредседатели предлагают провести еще одну встречу Мнацаканян-Мамедъяров
Премьер-министр Армении призвал девушек получать высшее военное образование
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна