По обвинению в убийстве в Местии задержан ранее неоднократно судимый мужчина

26.07.2018 11:21 Сотрудники департамента центральной криминальной полиции и департамента полиции МВД по региону Самегрело-Земо Сванети, в результате совместно проведенных оперативно-следственных и розыскных мероприятий, задержали в Тбилиси находящегося в розыске по обвинению в умышленном убийстве, ранее неоднократно судимого Д.Н. 1985 года рождения. Совершенное им преступление предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет, - об этом говорится в заявлении МВД.



«Следствие установило, что ночью 11 июля текущего года на территории одной из гостиниц Местии обвиняемый на почве словесной перепалки нанес холодным оружием повреждения Л.П. 1993 года рождения и скрылся с места происшествия. Раненый был прооперирован в больнице, но спасти его жизнь не удалось. Полиция задержала скрывавшегося от правосудия Д.Н. 25 июля в Тбилиси.



Следствие ведется по факту умышленного убийства, по 108-й статье УК Грузии», - говорится в заявлении ведомства.















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