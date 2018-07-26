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Личный состав и военная техника вооруженных сил США уже в Грузии (+видео)


26.07.2018   14:07
Американская военная бронетехника, вышедшая из порта Констанца в Румынии для участия в многонациональных учениях Noble Partner 2018 («Достойный партнер 2018»), уже доставлена в Грузию.

По информации министерства обороны Грузии, в порту Поти уже разгрузили бронетранспортеры Stryker, боевые машины пехоты Bradley, танки Abrams типа М1А2 и другие виды военной техники.

Часть военной техники перебрасывается на базу Вазиани на автотранспорте, а часть своим ходом.

В Грузию уже прибыл и личный состав II кавалерийского полка Европейского командования США. Остальные американские военные, участвующие в учениях, будут поэтапно прибывать в Грузию до 31 июля.

Официальное открытие учений состоится 1 августа на аэродроме Вазиани. Учения «Достойный партнер 2018» проходят под командованием вооруженных сил Грузии и Европейского командования США. Сценарий учений подразумевает отработку операций по поддержанию стабильности, атакующих и оборонительных действий.








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