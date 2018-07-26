Помпео: В инициативу европейской обороны вложена доступность оборонительного оружия для Грузии и Украины

26.07.2018 14:46 В инициативу европейской обороны вложено более 11 миллиардов, с нашей помощью оборонное оружие стало доступным для Грузии и Украины, — об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил во время слушаний в Сенате, которые прошли по вопросу встречи президентов Америки и России Дональда Трампа и Владимира Путина.



«Мы защищаем фундаментальные и стратегические интересы США в Сирии и Украине. Во время личного разговора с Россией я четко указал им, что за вмешательством в наши демократические процессы последуют соответствующие результаты. Хочу подчеркнуть, что президенту Трампу хорошо известно о вызовах, которые Россия создает США, его партнерам и союзникам и он делает много шагов для защиты наших интересов.



Хочу подчеркнуть несколько реальных фактов: в условиях администрации Трампа приняты 213 санкций против российских организаций и индивидуальных лиц, 60 российских шпионов были высланы из США, закрылось консульство России в Сиэтле, это была ответная реакция на использование Россией химического оружия в Великобритании. Закрытие российского консульства в Сан-Франциско последовало за сокращением дипломатического корпуса США в России почти на 70 процентов. Позднее, в Европе только за год прошли 150 учений. В инициативу европейской обороны вложено более 11 миллиардов, с нашей помощью оборонное оружие стало доступным для Грузии и Украины.



Всего неделю назад, после Хельсинки, мы выделили дополнительно 200 млн долларов США для фондов сотрудничества в направлении безопасности в Украине. В течение 8 лет, до президента Трампа подобного ничего не происходило», — отметил Майк Помпео.



В комитете по иностранным отношениям Сената сегодня несколько раз говорили о Грузии. На заседании заслушали государственного секретаря Майка Помпео. Слушания открыл сенатор Боб Коркер, который, говоря о России заявил, что Россия оккупировала часть территорий Грузии. Сам государственный секретарь в своем выступлении пояснил, что США помогают Грузии в сфере обороны и примером этого, по словам Майка Помпео, была передача вооружения по обороне.















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