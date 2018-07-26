Руставский городской суд оставил Темура Абазова в заключении

26.07.2018 22:50 Руставский городской суд оставил бывшего мэра Марнеули Темура Абазова в заключении. Заседание, посвященное пересмотру меры пресечения, избранной в отношении Абазова, завершилось несколько минут назад. Перед Руставским городским судом собрались близкие, друзья и родственники Абазова с транспарантами «Верните нашего мэра», «Освободите из заключения».



По словам адвоката Гаги Мосиашвили, у суда не было доказательств и аргументов, чтобы оставлять Темура Абазова в заключении, поэтому принятое решение выходит за рамки правового контекста.



Сторона защиты потребовала освободить Абазова под залог в 40 тысяч лари, но судья не удовлетворил это требование.



Мэр Марнеули Темур Абазов был задержан 13 июня в связи с фактом нечеловеческого и уничижительного обращения с жителем Марнеули, по которому расследование ведет прокуратура.















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