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Cледственная служба - Мобилизация спецназа в Хаиши и Чубери стала необходимой, так как существовала угроза жизни сотрудников следственной службы


26.07.2018   22:54
По информации следственной службы министерства финансов, необходимость мобилизации спецназа в Чубери и Хаиши возникла после того, как местное население перекрыло дорогу, камнями и палками повредило автомобиль следственной службы и создало угрозу жизни и здоровью сотрудников следственной службы.

Об этом заявил начальник главного управления Тбилиси следственной службы министерства финансов Георгий Элгандашвили.

«В Чубери и Хаиши местное население помешало сотрудникам следственной службы министерства финансов выполнить их служебные обязанности, из-за чего в эти селах, с целью выполнения следственных мероприятий и обеспечения безопасности сотрудников следственной службы, возникла необходимость мобилизации отряда специального назначения, функцией которого является обеспечение содействия выполнению следственных действий. Такая необходимость была вызвана тем, что в Чубери и Хаиши возникла после того, как с целью срыва проведения следственных действий местное население перекрыло дорогу, камнями и палками повредило автомобиль следственной службы и создало угрозу жизни и здоровью сотрудников следственной службы», — заявил Георгий Элгандашвили.

По его словам, на этом этапе следственные действия проводятся на 39 производствах по переработке древесины, также дополнительно были выявлены 20 незарегестрированных лесопилочных цехов. Изъяты десятки тысяч кубометров древесины.

С целью изучения законности реализации древесины, сотрудники следственных и налоговых служб проводят инвентаризацию на более чем 150-ти объектах торгующих древесиной в городах Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Ведется следствие по статьям 210, 192, 287 прима и 303 Уголовного кодекса Грузии.






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