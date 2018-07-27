Проект бюджета национальной обороны США предусматривает помощь Грузии

27.07.2018 13:22 США должны усилить поддержку Грузии в секторе безопасности, — об этом говорится в поправках к проекту бюджета США в части национальной обороны.



В документе говорится о военной помощи летальным вооружением, что «направлено на укрепление обороноспособности и боеготовности Грузии. А также на повышение совместимости вооруженных сил Грузии со стандартами НАТО».



В законопроекте также отмечается, что Грузия и Украина должны участвовать в учениях, запланированных в Черном море.



В ещё одном пункте говорится, что США должны подтвердить свою приверженность политике открытых дверей НАТО, включая поддержку будущего членства в альянсе Грузии.



Кроме того, согласно документу, США планируют выделить Украине военную помощь на сумму 250 миллионов долларов. Из этой суммы 50 миллионов долларов предназначается на летальное оружие.



Документ уже получил поддержку Палаты представителей.



Законопроект, в который вошли изменения, 25 июля был опубликован на веб-сайте Палаты представителей. Для того, чтобы законопроект получил силу закона, документ должен получить поддержку Сената, а затем его должен подписать президент Трамп.















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