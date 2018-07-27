Обвиняемых в пособничестве терроризму приговорили к сроку от 10 до 13 лет лишения свободы

27.07.2018 18:15 По решению судьи, обвиняемым в принадлежности к террористической организации и пособничестве терроризму определили наказания разной степени.



По решению судьи, Руслан Шавадзе, который на данный момент находится в розыске, приговорен к 13 годам лишения свободы, Шоаип Борзиев (за принадлежность к террористической организации) – к 13 годам лишения свободы, Руслан Алдамов (за принадлежность к террористической организации, незаконное ношения оружия, пересечение границы) – к 11 годам лишения свободы, Анатолий Бердзенишвили (за пособничество терроризму) – к 11 годам лишения свободы, Рамаз Маргошвили — (за пособничество терроризму) – к 12 годам лишения свободы, Зураб Идоидзе (за пособничество терроризму) – к 10 годам лишения свободы.



Антитеррористическая операция на улице Бери Габриел Салоси в Тбилиси была проведена 21-22 ноября 2017 года. В результате спецоперации были ликвидированы двое членов группировки Ахмеда Чатаева, а сам Чатаев совершил самоподрыв. Во время спецоперации погиб один спецназовец.















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