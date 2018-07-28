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Министерство внутренних дел задержало супругов - наркореализаторов


28.07.2018   11:52
По обвинению в незаконном приобретении – хранении – сбыте наркотических средств правоохранители задержали супругов, сообщает МВД Грузии.

В частности, по информации ведомства, сотрудники управления детективов департамента полиции Тбилиси в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий на основании постановления судьи задержали по обвинению в незаконном приобретении – хранении – сбыте наркотических средств супругов, Г.Г. 1968 года рождения и И.Г. 1964 года рождения. Совершенное ими преступление предусматривает в качестве наказания лишение свободы сроком от 7 до 14 лет.

«В рамках расследования правоохранители осуществили у данных лиц контрольную закупку наркотических средств и скрытую видео-аудиозапись этой закупки. Полиция в качестве вещественного доказательства изъяла проданное обоими лицами наркотическое средство «героин».

И.Г. обвиняется в незаконном приобретении – хранении и неоднократном сбыте наркотического средства, Г.Г. же в незаконном приобретении – хранении и сбыте наркотических средств в большом объеме. Следствие ведется по 1-й части и подпунктам «а» и «г» 5-й части статьи 260 УК Грузии», - говорится в информации.






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