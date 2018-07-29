Два человека задержаны по обвинению в попытке умышленного убийства и грабежа

29.07.2018 12:49 Министерство внутренних дел задержало 2 человек за попытку умышленного убийства, грабеж, физическое оскорбление и насильственное воспрепятствование выполнению полицейским служебных обязанностей. Правоохранители задержали И.С. 2001 года рождения за попытку умышленного убийства и грабеж, а М.Б. 1998 года рождения – за физическое оскорбление и насильственное воспрепятствование выполнению полицейским служебных обязанностей.



Как сообщили «IPN» в МВД, следствие установило, что 28 июля, на улице, прилегающей к одной из школ Исани-Самгорского района в Тбилиси, И.С. выхватил у гражданина кошелек. Задержать грабителя попытался находившийся на месте происшествия Л.Л. 1992 года рождения, которому И.С. нанес ножевое ранение и попытался скрыться с места происшествия, но его задержала полиция. Спутник И.С., М.Б. 1998 года рождения оказал сопротивление патрульному-инспектору и нанес ему физическое оскорбление, за что правоохранители задержали его на месте происшествия.



Сотрудники скорой медицинской помощи доставили раненого Л.Л. в больницу, его жизни опасность не угрожает.



Совершенное И.С. преступление предполагает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет, а М.Б. грозит лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. Следствие ведется по фактам попытки умышленного убийства, грабежа, физического оскорбления и насильственного воспрепятствования выполнению полицейским служебных обязанностей, по статьям 19-108, 178 и 353 УК Грузии.















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